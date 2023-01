Čeština do Red Dead Redemption 2 finišuje

5. 1. 2023 10:14 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Historicky největší český projekt týmu Lokalizace.net se blíží do zdárného finále. Čeština pro masivní kovbojku Red Dead Redemption 2 má hotový hrubý překlad.

„Nyní nás ovšem čeká další velká výzva v podobě interního testování. Jelikož jsme velkou část překladu tvořili na základě videí přímo ze hry, vstupujeme do této etapy s nadějí, že bude relativně rychlá a s co nejmenším podílem oprav,“ uvádí na svých fórech překladatelský tím s tím, že by ale bylo naivní si myslet, že se jim přelouskání obrovského množství textů do češtiny povedlo na první dobrou. Na rozdíl třeba od GTA V jsou texty ve více než tisícovce souborů, takže i technické zpracování je obtížné.

zdroj: Vlastní

Tým dobrovolníků se do rozsáhlého projektu pustil před téměř třemi lety. Tedy ještě před vydáním PC verze. Za tu dobu se překladatelé museli popasovat s více než 257 tisíci řádků textu, což je zhruba 6300 normostran. Pro ještě lepší představu si toto číslo můžete vizualizovat jako 21 knih. Celý převod dobrodružství na Divokém západě do češtiny tak svým rozsahem skoro dvakrát převyšuje například knižní sérii Harry Potter.

Red Dead Redemption 2 ale není ani zdaleka jediným projektem, na kterém překladatelský tým Lokalizace.net pracuje. Téměř dokončeno hlásí novinka z minulého měsíce The Callisto Protocol, před Vánoci pak vyšla beta verze překladu Far Cry 6 a do budoucna se dobrovolníci chystají například na Hogwarts Legacy.