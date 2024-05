Česko-slovenské RPG Vranygrai představuje akční souboje, strom dovedností a u toho ještě vyhrává ceny

29. 5. 2024 17:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Vranygrai je ambiciózní akční RPG s česko-slovenskými kořeny jediného vývojáře Ivana Kubála, které, ač je stále ještě hluboko ve vývoji, sbírá první ocenění. Hra zabodovala na libereckém Anifilmu v soutěži Game Pitch Arena, kde ji odborná porota vybrala ze třinácti dalších projektů.

Krátce na to byla hra oceněná na polské akci Digital Dragons v rámci kategorie Activision Special Prize (v konkurenci 226 projektů), která se uděluje nadějným projektům právě s jediným vývojářem. „Obě ceny jsou pro mne velkou ctí a motivací do další práce. Obzvlášť pak ta z Digital Dragons byla obrovským překvapením,“ říká Ivan Kubál, autor hry.

zdroj: Dire Badger

Na obou místech prezentoval dříve neuveřejněné video ukazující hru v běhu. Sami se na něj můžete podívat výše a seznámit se tak s akční složkou tohoto historického fantasy, kde si zabojujete jak s lidskými protivníky, tak bestiemi (o nichž si přečtete víc v bestiáři).

Zároveň vidíme, že ve hře nebude nouze o přelézání překážek, plazení se po římsách i přeskakování propastí. Můžete zahlédnout strom dovedností rozdělený do těch na blízko, na dálku a na obecné buffy, budete obírat mrtvoly a navštěvovat posvátná místa, která se vám odmění bodíkem perků.

Autor v tuto chvíli pracuje na dokončení takzvaného vertical slice, tedy stavu vývoje, kdy je možné odprezentovat všechny zamýšlené prvky. Momentálně má implementovaných 60 % všech systémů a dále se bude vylepšovat umělá inteligence nepřátel, vizuální efekty dovedností a prostředí, celkové nasvícení, práce s barvami a post-processing.

Vertical slice se 45 minutami hratelného obsahu by měl být hotový letos v létě, zatímco na podzim už by měla být hotová první kapitola hry představující přibližně 20 % výsledného díla. Tvůrce v těchto dnech rovněž hledá hře Vranygrai vydavatele či jiný zdroj finanční pomoci, aby mohl rozšířit tým, vytvořit nové modely postav i exteriérů a hudbu.

„Pokud by se podařilo najít financování do podzimu, byla by šance vydat hru do konce příštího roku,“ uzavírá Ivan Kubál. A nám nezbývá, než mu v tom všem držet palce.