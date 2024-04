Česká televize uvede dokumentární sérii Game Story o vývoji her v Česku

4. 4. 2024 16:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Česká televize, respektive její online platforma iVysílání, uvede 6. dubna, tedy tuto sobotu, nový dokumentární seriál Game Story o českém herním průmyslu. Celkem půjde o deset epizod, skrze které budete moct nahlédnout do bezmála čtyř dekád herního průmyslu u nás – a to nejen očima vývojářů, ale i novinářů či hráčů.

Game Story nechce být jen a pouze striktně o hrách a chce tak připomenout i společenské změny z konce komunistické totality a začátků návratu demokracie, které měly na rozvoj her pochopitelně obří podíl.

zdroj: ČT

„Cyklus o nejvýznamnějších tuzemských počítačových hrách a jejich tvůrcích je reprezentativní přehlídkou skutečně nejzásadnějších herních počinů od 80. let do současnosti, které zároveň uspěly i v mezinárodním měřítku,“ popisuje v tiskové zprávě dramaturg seriálu Martin Novosad a dodává: „Diváci nutně nemusí být aktivní hráči počítačových her. Pro ty méně zainteresované je to příležitost poznat hry i z trochu jiného úhlu pohledu – a také mnoho talentovaných osobností z Česka, které se dokázaly prosadit v ohromné mezinárodní konkurenci. Naopak fanoušci v něm objeví spoustu zajímavých souvislostí, které možná nevěděli.“

Game Story chce připomenout všechny významné platformy od ZX Spectra až k virtuální realitě. Mezi zmapovanými hrami pak nechybí třeba Beat Saber, Samorost od Amanity, Kingdom Come: Deliverance od Warhorse, Factorio od Wube Software nebo Euro Truck Simulator 2 od SCS Software.

„Chtěli jsme nejen odvyprávět příběhy konkrétních her, ale zachytit rozvoj celého herního průmyslu. A to nám umožňuje právě zasazení do širších dobových trendů a souvislostí pomocí archivů. Souběžně s vývojem her tak zachycujeme technologický vývoj a pokrok, který jde ruku v ruce s vývojem průmyslu. Ukazujeme, že český herní průmysl je velké a úspěšné odvětví, na které můžeme být právem hrdí,“ vysvětluje režisér Štěpán FOK Vodrážka.

V seriálu mimo jiné účinkují Marek Španěl, Daniel Vávra, Jakub Dvorský, Slavomír Pavlíček, Pavel Šebor, Ján Ilavský, Michal Kozelek, Tomáš Kovařík, Lucie Formánková, František Fuka a další.

Seriál je podle režiséra určen všem lidem, kteří hráli hry a teď si na ně chtějí zavzpomínat. Lidem, kteří si chtějí poslechnout příběhy vzniku svých oblíbených titulů, ale prý by měl zvládnout oslovit i diváky, kteří o hrách nemají ponětí. Jak se mu to podaří, budete moct posoudit sami už tento víkend na iVysílání.