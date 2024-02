Česká strategie Shrot od Spytihněva dá vzpomenout na stařičkou Dunu

26. 2. 2024 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Tajemný vývojář Spytihněv, který nás loni oblažil parádní střílečkou Hrot, vydá novou hru i letos. Respektive novou... Shrot, jak se sci-fi strategie nazývá, má své kořeny už v roce 1995. Vychází totiž ze stařičké české RTS Paranoia, která vyšla pouze v Česku a šlo vlastně o remake Duny II (a tím pádem zároveň třetí realtimovou strategii na světě). První zmínka o Shrotu dokonce padla už ve 21. čísle časopisu Score.

Pokud přimhouříme obě oči i uši, i jeho příběh se Duně až nápadně podobá. Jen považte sami: Nově objevená planeta Scheeza je zdrojem divoce rostoucího chmele, jehož vůně láká mocichtivé obchodníky ze všech koutů galaxie. Zabrat tento kosmický ráj se pokouší tři znesvářené rody, které uvrhly planetu do válečných plamenů. Ale v temnotách vesmíru se ukrývá ještě jedno tajemství, o kterém dobyvatelé zatím nevědí.

Kde jsem to jenom...? V čem ale bude Shrot o míle napřed před svým stařičkým vzorem, i přes retro vizuál, bude technické zpracování. Hra slibuje procedurálně generované bitvy, které se nikdy neopakují, a epické bitvy se stovkami jednotek s techno soundtrackem. A navíc s dabingem od Spytihněvovy mámy a její kolegyně z práce!

Jestli Spytihněv s Hrotem něco dokázal, tak to, že retro zvládá levou zadní. I proto by Shrot mohl být parádním staromilským výletem do éry prvních strategií typu Command and Conquer, kde se nehledělo na populační limit ani přehršel typů zdrojů a šlo jen a pouze o bezhlavou akci.

Shrot vychází na Steamu 20. června.