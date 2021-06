Česká strategie Leave No One Behind zpracuje vietnamskou válku stylem Ultimate Generala

7. 6. 2021 11:16 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Na válku ve Vietnamu se sice nezapomíná, ale herní průmysl jí rozhodně nevěnuje tolik pozornosti jako třeba druhé světové válce. Je s podivem, že zrovna Česká republika se v této oblasti může považovat za jakési odborníky. Jen si vzpomeňte na Vietcong, nedávné DLC S.O.G. Prairie Fire pro Arma 3 a brzy se k nim přidá další český kousek Leave No One Behind: Ia Drang.

Leave No One Behind: Ia Drang je taktická realtimová strategie odehrávající se ve Vietnamu v roce 1965. Vy se zhostíte role velitele americké armády čelící armádě Severního Vietnamu a jednu ze zajímavostí hry najdete už v jejím názvu. Nepřipadá totiž v úvahu, že byste měli naskákat do vrtulníků a nechat za sebou raněné a padlé. Každý si zaslouží lékařskou péči či důstojný pohřeb.

Pokud budete ignorovat tuto základní myšlenku, počítejte s nedostatkem prostředků pro tolik potřebné posily. Hra vás bude obdarovávat body podle toho, jak se vám zadaří, a za tyto body budete přivolávat například letecké útoky, jimiž pokropíte nepřítele v okolních lesích.

Tvůrci ze studia Gaming 301 vyzdvihují historickou přesnost zpracování konfliktu v hlavních misích točících se okolo bitev o přistávací zóny X-Ray a Albany a bitvu o tábor Plei Me s tím, že kde bylo potřeba, tam se udělal ústupek hratelnosti. Nicméně vedlejší mise budou zcela smyšlené.

Co se inspirace týče, tou hlavní byla kniha We were soldiers once… and young od Hala Moora a Josepha L. Gallowaye, ale i válečná herní série Ultimate General, podle níž studio Gaming 301 nastavuje velikost hry.

Leave No One Behind: Ia Drang bude hrou o jedné válečné kampani podobně jako Ultimate General: Gettysburg, po jejímž případném úspěchu se bude pokračovat rozsáhlejším projektem popisujícím větším část vietnamské války velikostně srovnatelným s Ultimate General: Civil War.

Nekonkrétní datum vydání Leave No One Behind: Ia Drang připadá na konec letošního léta. Hru si zahrajete na Steamu, a pokud se vám doma válí brýle pro virtuální realitu, tak je překvapivě můžete při hraní použít.