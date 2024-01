Česká plošinovka Bzzzt se špatně prodává. Prý kvůli pirátům

Česká plošinovka Bzzzt patří mezi klenoty loňského roku. Je proto škoda, že kromě kritického úspěchu se hře zřejmě nedaří komerčně tak, jak by si tvůrci představovali. Na sociální síti X se k tomu vyjádřil autor hry Karel Matějka. Za nízkými prodejními čísly podle něj stojí převážně pirátství.

A lot of gamers are defending piracy.

From their perspective, it can boost visibility and sales.



Sadly not.

The sales from that region are 100 times weaker compared to other countries.



115k visits from Eastern Europe=14 sold copies of BZZZT.

Reason? Pirate sites.‍☠️



