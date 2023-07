Česká ekologická karetka Beecarbonize vyjde na Steamu

19. 7. 2023 16:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Tvůrci z českého studia Charles Games (autoři Svobody 1945 a Attentatu 1942) nechali na chvíli odpočinout druhoválečná témata, místo toho se zaměřili na palčivý problém současnosti – klimatickou změnu. Karetní hru Beecarbonize zabývající se bojem s kolabujícím životním prostředím pak před necelým půlrokem vydali na telefony i počítače.

Cílem strategické karetní simulace je zlomit smrtící ekologickou spirálu vedoucí v zatracení a nakonec zabránit vyhynutí života. Karty, které k tomu využíváte, i události, jejichž dopady musíte řešit, přitom vycházejí ze skutečných klimatických výzkumů a hra samotná vznikala ve spolupráci s klimatickými experty z organizace Člověk v tísni.

Výsledek je povedený titul, který za dobu svého působení posbíral povětšinou pochvalné reakce od hráčů i kritiků. Vůbec bych se ale nedivil, kdyby vám existence počítačové verze unikla, protože na PC se ke hře dostanete pouze skrz portál Itch.io, což, dovolím si odhadnout, není pro většinu počítačové herní komunity úplně primární platforma, kam by automaticky jako první zamířili, aby získali nové hry.

To ale brzo přestane platit! Boj s uhlíkovou stopou a přehlídka řešení, která už vlastně máme k dispozici a stačilo by jen pořádně chtít a táhnout za jeden provaz, brzy dorazí i na Steam. Letmý pohled na historii vývoje navíc odhalí řadu patchů, vylepšení a rozšíření, která do Beecarbonize za poslední měsíce přibyla. I pokud tedy s hrou již máte dřívější zkušenost, možná by stálo za to zvážit druhou štaci, protože zážitek by nyní měl být bohatší a rozmanitější než při vydání.

Beecarbonize vychází na Steamu 31. července.