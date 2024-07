Cena her na Steamu, které majitelé nikdy nespustili, převyšuje HDP Moldavska

2. 7. 2024 15:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Známe to všichni a kdo to nezná, dostane medaili. Koupíte si hru, ať už ve slevě, anebo prostě v náhlém hnutí mysli, a ta vám pak v knihovně na Steamu leží… a leží… a čeká na stažení. A když už si ji třeba stáhnete, nikdy vlastně nekliknete na její ikonku. Všichni se tak trochu stydíme za své hromádky, které jsme si nakoupili, ale vlastně nikdy nevyužili. Co se týče her na Steamu, web PCGamesN ve spolupráci s portálem StemIDFinder uskutečnil průzkum, jaká je vlastně hodnota těchto nikdy nehraných her.

Výzkumníci vzali údaje veřejně dostupné z účtů, které nemají informace skryté, a následně podle vzorce dopočetli pravděpodobnou sumu pro všechny uživatele Steamu. Neberte tedy následující číslo jako přesné, ale spíš jako rámcový odhad toho, kolik peněz jsme jako hráči na Steamu kolektivně vyhodili.

Suma to není malá – 446 miliard korun. Což je na přibližné úrovni HDP, které by podle predikcí Mezinárodního měnového fondu mělo letos dosáhnout Moldavsko. Zároveň převyšuje roční hrubý domácí produkt víc než šedesátky dalších států.

Je to hodně? Dovolím si říct, že ne. V první řadě, odhaduje se, že existuje víc než miliarda účtů na Steamu, byť ne všechny jsou aktivní, nebo na nich někdo aktivně nakupuje. I tak ale jde o obrovské množství lidí. I kdyby jen polovinu z nich tvořily reálně aktivní, běžně používané účty, na jednoho uživatele by vyšla částka kolem 900 korun. A to jsou, slovy klasika, „rookie numbers“.

Stačí si v návalu nadšení pořídit nějakou novou AA hru, dospět k tomu, že na ni vlastně budete mít chuť až „někdy“ a už jste na téhle částce. Natož když vezmeme v úvahu nejrůznější slevové akce, stejně jako balíky her, v němž jste toužili po nějaké konkrétní, ale dostali jste s ní i trochu toho balastu navíc.

A dále si dovolím říct, že i když se vám podobné neuvážené nákupy občas přihodí, nejsou to úplně vyhozené peníze. Dali jste si totiž dávku zcela legální, ale ještě docela levné drogy. Už v okamžiku, kdy jste si hru vybrali, dostali jste dopaminovou dávku, která vašemu mozku přináší pocity vzrušení a potěšení. Navíc, pokud nakupujete během slev, pravděpodobně ještě více posílíte pocit uspokojení, protože váš mozek dostává informace, že jste dosáhli většího úspěchu. Snižuje se vám tep, snižuje se i míra úzkosti a dostavuje se terapeutický účinek.

Samozřejmě, tenhle článek ve vás mohl vzbudit i další běžné emocionální reakce, které nastávají po impulzivních nákupech, tedy smutek, vztek a provinění, že jste vyhodili peníze za hry, které jste ani nespustili. Ale to můžete kdykoliv napravit, a i kdyby ne, určitě váš nákup potěšil nejen vás mozek, ale i vývojáře a vydavatele daného titulu.