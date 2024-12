CD Projekt: „Od trojky uplynulo pár let, vysvětlíme, jak se Ciri stala zaklínačkou“

19. 12. 2024 14:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

V povedeném a velmi obsáhlém rozhovoru pro Eurogamer se o čtvrtém dílu Zaklínače rozpovídala dvojice Sebastian Kalemba (šéf vývoje) a Phillip Weber (dohled nad vyprávěním). A jelikož padaly přímé otázky, jaké by asi kladl každý fanoušek herního Zaklínače… jsou výsledkem více či méně jasné odpovědi, protože je zřejmé, že některé informace aktuálně vyzradit nemohou.

Hned první otázka se týkala toho, který konec tedy bude kanonický pro čtvrtý díl, na což Weber odpovídá, že nemůže zatím přesně říct, jak si poradí s tím, že hráči mohli v Zaklínači 3 dojít k velmi odlišným závěrům. „Chceme to vysvětlit až později. Musím ale říct, že z hlediska příběhu respektujeme vše, co se stalo ve hrách i knížkách a patří mezi to i hráčská rozhodnutí v předchozích hrách. Ale jak přesně to uděláme, je právě součástí vyprávění samotného čtvrtého dílu.“

zdroj: CD Projekt

Neurčitost úvodní odpovědi víceméně určuje tón celého rozhovoru. Oba vývojáři řeknou, co můžou, ale zároveň platí, že nemohou být příliš konkrétní. Kolik uplynulo let od konce třetího dílu? „Teď to nemůžeme specifikovat, ale řekněme, že pár let.“ Což by znamenalo, že původní informace o tom, že by se měla Ciri v příběhu nacházet patnáct let po konci trojky, není správná.

Zároveň ale platí, že Sapkowski o všem ví, protože se prý se studiem jednou za čas schází. Nemá žádnou poradní roli, ale zdá se, že CD Projekt chce udržovat co nejvřelejší vztahy s občas silně nerudným autorem. „Panuje mezi námi velká důvěra co do toho, jak pracujeme se světem. A věřím, že jsme na stejné vlně co se týče rámce příběhu. Před nějakým časem nás navštívil, nějaké věci jsme mu ukázali a všichni jsme byli velmi spokojení“, vysvětluje Kalemba.

Zajímavá je ovšem odpověď na otázku, co říká Sapkowski na to, že z Ciri je zaklínačka. „Na to mohu dát velmi dobrou odpověď,“ říká Weber. „Protože je to odpověď, kterou obvykle dává Sapkowski: Odpověď najdete v knihách. A v knihách ji označuje jako zaklínačku hned několikrát, stejně jako to dělá Geralt. To asi shrnuje vše, co by o tomto tématu Andrzej Sapkowski mohl říct.“

Dojde řeč i (a nejen) na Geralta. Ten si prý teď užívá víno a pohodu v Henriettině zámku v Touissantu a vede spokojený život. Ve čtyřce prý bude, ale nejde teď říct, jestli jako hratelná postava. Za vypíchnutí z celého obsáhlého rozhovoru stojí ještě poznámka o enginu. CD Projekt spolupracuje s Epicem na tvorbě vlastní nadstavby na klasický Unreal Engine 5. Jak ale hru rozběhne třeba Xbox Series S, už Kalemba říct nechtěl, hru ale chtějí vydat na PC, PlayStation i Xbox.