Čas na strategickou revoluci, Age of Empires II by mohla vyjít na PlayStation

5. 11. 2024 13:53 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Fantasticky omlazená legendární strategie Age of Empires II: Definitive Edition by se mohla po dekádách v rukou Microsoftu podívat i na konzole od Sony. Naznačuje to uživatel Redditu s přezdívkou Draconis90, který zveřejnil zajímavou fotku z lobby, do kterého se připojili zjevně někdo, kdo testuje crossplay z verze pro PlayStation.

zdroj: Reddit

Anebo taky může jít o bug, protože uživatel hlásil, že se mu přestaly načítat mody a zanedlouho hra spadla. Nicméně šuškanda o Age of Empires II pro PlayStation existuje z více zrdojů. Například redaktor The Verge Tom Warren ve svém newsletteru uvádí, že Microsoft při expanzi na ostatní platformy uvažuje o portu AoE 2 a remasteru Age of Mythology: Retold. Na konzole modré stáje by měly hry dorazit už začátkem příštího roku.

Hrát klasické realtimové strategie na konzolích (a gamepadu) už není nic neobvyklého. Prvním experimentem na současné platformy byl vlastně Age of Empires II: Definitive Edition, který dokázal automatizovat mikromanagement vesničanů, a Age of Mythology: Retold na konzole vyšlo zároveň s PC verzí.

Ostatně jak se AoE 2 na Xboxu hraje a jak by se tím pádem mohlo hrát na PS, si můžete přečíst v dojmech od Vaška Pecháčka.