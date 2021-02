Capcom se podřídil Číně. Ze Street Fighteru 2 zmizela vlajka Hongkongu

23. 2. 2021 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Capcom minulý týden vydal na Nintendu Switch kolekci 32 her, které mapují historii jeho titulů mezi lety 1984 až 2001. Mezi vybranými hrami v Capcom Arcade Stadium se ocitlo také jedno z rozšíření pro Street Fighter II, Super Street Fighter II Turbo. Ve hře poprvé vydané v roce 1994 se vyskytuje postava hongkongského bojovníka Fei Longa.

V původní verzi hry měl Fei Long u své podobizny vlajku Hongkongu pod britskou nadvládou. Když Británii vypršela smlouva o pronájmu a Hongkong se stal zvláštní administrativní zónou Číny, změnila se na červenou vlajku s bílým květem. V aktuální verzi z února 2021 má ovšem Fei Long u popisku Hongkong vlajku ČLR se žlutými hvězdičkami na červeném poli.

Na sociálních sítích si kvůli tomu Capcom vysloužil kritiku fanoušků – ve vlákně na Twitteru se objevují hesla jako: „Hongkong není Čína.“ I kvůli tomu, že je Fei Long inspirovaný ikonou akčních filmů Brucem Leem, který byl na svůj hongkongský původ patřičně hrdý, nedává změna jeho státní příslušnosti smysl. Naproti tomu Zangief má na svém profilu stále vlajku dnes již neexistujícího SSSR.

Není to poprvé, co se ve Street Fighterovi u Fei Longa namísto hongkongské vlajky objevila ta čínská. Došlo k tomu už v roce 2003 v edici Hyper Street Fighter II, která původně vyšla jen v Japonsku. V remasteru z roku 2008 se z vlajky pro změnu stala ta úplně původní, koloniální. V dosud nejnovější verzi z roku 2018 k 30. výročí série měl Fei Long hongkongskou verzi s květinou. Z častých změn je patrné, že jde o poměrně ožehavé téma, které Capcom nikdy veřejně nekomentoval.

Ze hry kromě toho zmizelo v edici pro Capcom Arcade Stadium také jisté pozadí s vycházejícím sluncem, což je kontroverzní symbol japonského námořnictva, který v některých částech Asie evokuje dřívější agresivní politiku Japonců. Předměty s východem slunce v minulosti odstraňovalo třeba PUBG. Capcom k politicky motivovaným změnám zatím neposkytl oficiální vyjádření.

Vliv Číny je v posledních letech v herním průmyslu stále patrnější. Asi nejvýraznější kauzu má na svědomí Blizzard, který vyloučil profesionálního hráče Hearthstone Blitzchunga z turnaje kvůli podpoře hongkongských demonstrantů.

Tchajwanská hororová hra Devotion byla zase stažena ze Steamu poté, co v ní hráči objevili obrázek připodobňující čínského prezidenta Si Ťin-pchinga k Medvídkovi Pú. Čínské free-to-play RPG Genshin Impact zase od podzimu hráčům brání do chatu napsat slova ‚Taiwan‘ ‚Falun Gong‘ či ‚Hong Kong‘.

Ačkoliv se čínští hráči nedávno dočkali svého oficiálního Steamu, rozhodně to neznamená, že by se tam cenzura her jakkoliv uvolnila – spíše naopak. Skrze četné čínské investice a potenciál tamního trhu se navíc mnohdy dotýká i západních verzí her, stejně jako v případě Capcom Arcade Stadium.