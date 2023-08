Call of Duty: Modern Warfare III odhaluje detaily příběhové kampaně a multiplayer

18. 8. 2023 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Štafetu letošního Call of Duty: Modern Warfare III přebírá od Infinity Ward studio Sledgehammer Games a ukazuje první střípky toho, co od pokračování veleúspěšné střílečky můžeme očekávat. Na příběhový trailer se můžete podívat výše. Kapitán Price v čele jednotky 141 opět půjde po krku teroristovi Vladimiru Makarovi.

Bombastické mise, ve kterých nepůjde o nic jiného než o předejití další světové války, nás opět zavedou do epických hollywoodských kulis. Tentokrát bychom ale měli uhnout z čistě lineárních kolejí do něčeho, co Activision nazývá Open Combat Missions. V podstatě by mělo jít o vedlejší úkoly, které půjde vyřešit různými způsoby: Například potichu nebo v klasickém Rambo stylu.

Z početného ansámblu známých postav jste si mohli všimnout Farah, Soapa, Ghosta a již výše zmíněného kapitána Price. Stejně jako v prvních dvou případech rebootu Modern Warfare jde o reimaginaci původní zápletky s odkazy na jiné díly série. Třeba dobývání mořské pevnosti z traileru připomíná misi Gulag, zpráva zmiňující „No Russian“ je zase narážkou na stejnojmennou kontroverzní misi.

Multiplayer oslaví dvacet let série Call of Duty sbírkou 16 legendárních map v modernizované grafice. Tyto standardní arény doplní ještě čtveřice rozsáhlých bojišť pro herní módy Invasion a Ground War, které mají být evolucí War Mode z Call of Duty: WWII. Dále si vyzkoušíme nový kompetitivní mód Cutthroat, který proti sobě postaví tři týmy po třech.

Tím seznam novinek ale zdaleka nekončí. Určitých změn se dočká i vcelku tradiční hratelnost. Operátoři se budou moci po bojištích pohybovat v taktickém postoji, který má být kompromisem mezi střelbou od boku a mířením skrz mířidla. Hodí se do menších prostorů a koridorů, kde si můžete dovolit obětovat trochu přesnosti za rychlejší pohyb a lepší rozhled.

Call of Duty: Modern Warfare III vychází 10. listopadu na Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 a PC.