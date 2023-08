Do Modern Warfare 3 se přenesou věci, které jste získali v předchozím dílu

10. 8. 2023 15:19 | Novinky | autor: Jan Slavík

Dlouholetí hráči série Call of Duty už jsou nejspíš zvyklí na tradiční cyklus, kdy stráví čas sbíráním, odemykáním a levelováním postav či výbavy, pak přijde nový díl ságy a můžou začít zase od začátku. Letos se ale nemusí mentálně zocelovat v očekávání ničeho podobného, protože do Call of Duty: Modern Warfare III si poprvé v historii značky přenesou prakticky veškerý progres z předchozího dílu.

Jak se můžete dočíst v obsáhlé FAQ sekci na oficiálních stránkách Call of Duty, nepřijdete skoro o nic – zůstane vám veškerá kosmetika, zbraně, samolepky, skiny a podobně. Pár výjimek by se ale přeci jen našlo, například skiny na vozidla či kusy výbavy, které v Modern Warfare III nebudou existovat, se pochopitelně přenášet nebudou.

Zachování progresu se týká i Warzone a, teď pozor, nejedná se o jednorázovou záležitost, ale spíš o průběžně sdílený ekosystém, protože pokud například odemknete nějakou postavu v Modern Warfare II až později, zpřístupní se i ve trojce. To samé platí i pro zbraně – budete-li pokračovat v levelování kvéru ve dvojce, získávat úrovně bude i ten v pokračování. A fungovat to bude obousměrně.

Což zní na jednu stranu jako pohodlná vychytávka, a Activision samozřejmě slibuje, že Modern Warfare III bude mít i vlastní zcela novou nabídku zbraní a obsahu, jenže vzhledem k tomu, že v novince bude de facto všechno, co bylo v předchůdci, a progrese se bude průběžně sdílet, opravdu se můžeme bavit o nové hře? Nebo se ve skutečnosti bude jednat spíš o datadisk (ale nejspíš za plnou cenu), čemuž by nahrávalo i vydání pouhý rok od doby, kdy dorazila předchozí epizoda?

Víc se nejspíš dozvíme 17. srpna, kdy se má Call of Duty: Modern Warfare III naplno a do detailů představit. Do té doby si musíme vystačit se spekulacemi, kratičkým teaserem a včera uvolněným filmečkem, který potvrzuje, že se do role zlosyna vrátí Vladimir Makarov:

zdroj: Activision