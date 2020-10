Call of Duty: Black Ops Cold War vás zve do víkendového beta testu

6. 10. 2020 13:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Call of Duty: Black Ops Cold War vychází už za pět týdnů a před časem jsme si mohli multiplayerový element vyzkoušet v rámci otevřeného alfa testu. Pokud jste náhodou příležitost zastřílet si v kulisách studené války promeškali, nemusíte zoufat, protože vývojáři z Treyarchu nelení a ještě před vydáním plné verze nabídnou beta test, a to hned v několika fázích.

Úplně nejdříve si mohou zahrát ti, kteří si hru předobjednají na PlayStation 4. Pokud mezi takové hráče patříte, budete moci betu hrát už od 8. října. O dva dny později se připojí i všichni ostatní na této platformě a budou hrát až do 12. října.

Následuje menší pauza do 15. října, kdy si budou Black Ops Cold War moci vyzkoušet ti, kteří si hru předobjednali na Xboxu nebo PC a zároveň opět všichni majitelé konzole PlayStation 4. Od 17. října si hru vyzkouší úplně všichni bez ohledu na platformu či předobjednávky, beta bude ukončena o dva dny později.

Oznámení plánovaného testu doprovází krátký trailer, jenž slibuje celou řadu hratelných režimů, jako je Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed, Combined Arms nebo nový mód VIP Escort.

Call of Duty: Black Ops Cold War je návratem ke kořenům subsérie Black Ops a příběhově navazuje na její první díl. Opět se setkáme se starými známými tvářemi, mezi něž patří Alex Mason, Frank Woods nebo Jason Hudson. Lákavé zasazení do 80. let minulého století je příjemným odklonem od futuristické vize, jakou Black Ops představovaly v posledních dílech.

Hra vychází na současné i budoucí generaci konzolí od Sony a Microsoftu a také na PC.