Call of Duty: Black Ops Cold War předvádí nové zombíky

1. 10. 2020 13:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Když se řekne Call of Duty, asi si představíte nesmírně populární multiplayer a příběhové kampaně. Už od World at War ovšem k této značce patří taky zombie mód a chybět nebude ani v letošní Black Ops Cold War.

Stejně jako zbytek hry bude tenhle režim zasazený do období studené války, ovšem hned s několika pokývnutími k druhoválečnému původu nemrtvých. Mise Die Maschine bude silně inspirovaná úplně první mapou se zombíky Nacht der Untoten.

Mezinárodní zásahová jednotka Requiem vedená Grigorim Weaverem z původních Black Ops se vydává prozkoumat zapečetěný bunkr z druhé světové války, jehož tajemství měla radši zůstat skrytá. Do hry vstoupí také sovětská divize, skupina Omega, která studuje nadpřirozené jevy po celém světě.

Ať už se v tomto konfliktu přidáte na jakoukoliv stranu, setkáte se se zombíky, jaké si můžete pamatovat z předchozích dílů, ale i s jejich novými variacemi.

Čtyřčlenný zombie mód se v Black Ops Cold War dočká vlastního battle passu, přičemž jeho majitelé mohou zápasy začínat se speciálními zbraněmi. Vybavení si budete moct vyrábět i nacházet poschovávané po úrovních. Počítat můžete také s perky, které tentokrát nebudou početně omezené, a s Pack-a-Punch automaty i s krabicemi plnými tajemných bonusů.

Pokud na vás bude zombíků trochu moc, můžete si s pomocí Exfilu přivolat helikoptéru, ale zombíky tím rozzuříte na maximum a vzbudíte i ty, co by se jinak nedostavili.

Call of Duty: Black Ops Cold War i se zombíky vychází 13. listopadu na PC, PlayStation 4 a 5 a na Xbox One a Series X/S. Podporovat bude mezigenerační i meziplatformní crossplay, takže nebude tak těžké najít parťáky do kteréhokoliv z módů včetně nemrtvých.