Call of Duty: Black Ops 6 láká na špionážní akci a přelomový pohyb

9. 6. 2024 23:24 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Otvírákem i zlatým hřebem prezentace Xboxu bylo letošní Call of Duty s podtitulem Black Ops 6. To se skutečně odehrává v kulisách Gulf War na počátku 90. let minulého století, jak už se nějakou dobu spekulovalo.

Jak byste od dalšího dílu této nesmrtelné akční série čekali, příběhová kampaň bude opět velmi pompézní, plná akce, výbuchů a velmi epických scén jako vystřižených z hollywoodských bijáků.

Nebude ale samozřejmě chybět multiplayer s 12 mapami pro dvanáct hráčů, kteří se rozdělí do dvou týmů, vedle nichž budou ještě 4 mapy typu Strike, na kterých se odehrají bitvy jak 6 na 6, tak 2 na 2 hráče. Zároveň nebude nouze o nemrtvé na dvou dedikovaných mapách, kde se budete bránit hordám zombií, zatímco po vydání hry se tento mód bude jedině rozšiřovat.

Vyloženou novinkou nejnovějšího Call of Duty bude takzvaný omnimovement, který tvůrci popisují jako ten vůbec nejplynulejší. Umožní vám navazovat na sebe různé typy pohybu, ať už se hýbete libovolným směrem.

Prakticky můžete sprintovat dopředu, do stran i dozadu, proložit to elegantním skluzem a vše zakončit skokem kupředu, kdy se vletu otočíte na protivníka za vámi, uštědříte mu lekci, a přitom po zádech proletíte do nižšího patra.

Podívaná to ale bude spíš pro ostatní hráče, jelikož je to vše podpořené animacemi, v nichž byste přechody mezi jednotlivými typy pohybů hledali marně. Jak se Call of Duty: Black Ops 6 bude s tímto novým přístupem k manévrům postavy hrát, se dozvíme 25. října na počítačích a konzolích.