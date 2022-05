Bývalý člen vedení Xboxu je znepokojen Game Passem

24. 5. 2022 11:17 | Novinky | autor: Pavel Makal

Game Pass je bez debat nejvýhodnější službou, kterou si hráči v současné době mohou předplácet. Zejména jeho Ultimate verze, která zároveň obsahuje služby Live Gold, EA Play a možnost streamovat hry přes cloud do prakticky jakéhokoli zařízení, plus samozřejmě hlavně nabízí obří knihovnu titulů pro Xbox a PC, představuje skutečný zlom v tom, jak lze konzumovat herní obsah.

Ne všichni k tomu ale přistupují nekriticky a s nadšením. V rozhovoru pro magazín Seasoned Gaming se ke službě vyjádřil Ed Fries, bývalý viceprezident vydavatelské divize Xboxu. Pro aktuální masivní investice Microsoftu do herního segmentu měl sice jen slova chvály, směřování Game Passu ho ale dle vlastních slov znepokojuje a děsí.

Důvod je prostý a není ani nijak překvapivý, ostatně podobné výhrady zazněly i v našich redakčních podcastových diskuzích. Fries říká, že Game Pass může prakticky zničit tradiční prodeje her podobným způsobem, jako třeba streamovací služba Spotify a jí podobné zabily klasický prodej hudby.

Aktuální šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer už v minulosti podobná varování odmítl s tím, že mu přirovnání k platformám, jako je například Netflix, přijdou nepřesná. Prodeje her jsou podle něj stále velmi důležité, i když Game Pass nabízí všechny tituly od studií Microsoftu hned v den vydání. Zásadním rozdílem mezi Game Passem a předplatnými jiných médií je podle Spencera možnost volby, právě ta je dle jeho názoru pro zákazníka zcela zásadní.

Konkurenční společnost Sony včera v Japonsku spustila novou podobu předplatného PlayStation Plus, jejíž evropský launch je plánovaný na příští měsíc. Nově nabídne několik různých cenových variant s odstupňovaným množstvím obsahu. Postoj Sony je ale zcela odlišný od Microsoftu, vedení společnosti opakovaně uvedlo, že v předplatném jeho hry startovat nebudou. Nevyhnutelně by to totiž negativně ovlivnilo rozpočty, a tím pádem i kvality vyvíjených titulů.