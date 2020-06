Bývalí tvůrci Zaklínače pracují na Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest

15. 6. 2020 13:00 | autor: Šárka Tmějová

S videohrami z univerza stolních RPG World of Darkness se v poslední době roztrhl pytel, za což vděčíme především Paradoxu, který práva na propůjčování licencí převzal po zániku White Wolf Publishing. Většina z her se soustředí na upírskou odnož Vampire: The Masquerade v čele s pokračováním kultovních Bloodlines. Co se ekologických vlkodlaků týče, zatím osamocené chystané RPG Earthblood se teď dočká dalšího chlupatého bratříčka s podtitulem Heart of the Forest.

Teaser ze sobotního streamu Guerrilla Collective je na informace poměrně skoupý, zatím v něm můžete obdivovat hlavně sovičku a nestvůrnou, byť okouzlující krásu dřevařského průmyslu. Vývojáři z polského studia Different Tales za sebou nicméně mají celou řádku úspěšných projektů, jmenovitě Zaklínače, Dying Light nebo Hitmana.

Jacek Brzeziński a Artur Ganszyniec se oba významnou měrou podíleli na příběhu prvního Zaklínače z roku 2007, takže se dá říct, že s nestvůrami mají svých zkušeností dost. Vlkodlaci z World of Darkness nicméně platí nejen za krvelačná monstra během úplňku, ale také za velké fanoušky ochrany životního prostředí.

Podle tvůrců tak bude Heart of the Forest osobním příběhem o vzteku a aktivismu v dobách klimatických změn. O více informací o novém vlkodlačím projektu se mají autoři podělit už v červenci. Z dílny studia Different Tales, kde čerstvý přídavek do světa Werewolf: The Apocalypse vzniká, pochází třeba příjemná cestovatelská adventura Wanderlust: Travel Stories.