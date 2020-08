Bus Simulator 21 oproti předchůdci nabobtná do dvojnásobných rozměrů

13. 8. 2020 9:57 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Stillalive pokračuje v autobusácké krasojízdě oznámením dalšího ročníku simulační série Bus Simulator. Naposledy obšťastnilo příznivce městské dopravy před dvěma roky titulem Bus Simulator 18, který mezi hráči sklidil úspěch. Na ten se příští rok pokusí navázat Bus Simulator 21.

Fanoušky žánru jistě potěší, že nepůjde o pouhé omlazení grafiky v Unreal Enginu. Sice můžete počítat s tím samým evropským městem Seaside Valley, ale jednak v něm bude rovnou obsažená oblast, která byla v předchozím ročníku dostupná pouze skrze mapové rozšíření, jednak nepůjde o jedinou mapu, po které budete vozit cestující z bodu A do bodu B. Otevřený svět Bus Simulatoru 21 totiž dostane ještě americkou mapu Angel Shores inspirovanou zálivem v San Franciscu.

I tentokrát se počítá s mnoha licencovanými autobusy, přičemž ze značek tvůrci zatím jmenují pouze Alexander Dennis. Doufejme, že si udrželi spolupráce z minula a dočkáme se i Manů, Mercedesů a dalších.

Na poli vozového parku každopádně dojde k novotám. Jmenovitě se můžete poprvé v sérii těšit na usednutí za volant slavného britského double deckeru a osaháte si i autobusy krmící se čistě elektřinou.

Změny najdete i v manažerské části hry, která má jít víc do hloubky. Pokud vás ale nezajímá řízení chodu přepravní společnosti, můžete tento úkon svěřit do rukou umělé inteligence a soustředit se jen a pouze na řízení mnohatunového kolosu. A půjde to i v kooperaci s dalšími hráči.

Tvůrci dále přepracovali umělou inteligenci ostatních účastníků dopravy a chodců a můžete počítat s prvky jako dynamické počasí a cyklus střídání dne a noci.

Bus Simulator 21 vyjde někdy v příštím roce na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One. Správně, nová generace z nějakého důvodu není ani naznačená.