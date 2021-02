Budovatelská strategie Manor Lords překvapuje obrovskými bitvami ve stylu Total War

15. 2. 2021 16:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Manor Lords je budovatelská strategie zasazená do středověku, která se po všech stránkách snaží být co nejblíž realitě. Odpovídá tomu například způsob budování nové osady, který má vycházet z historických podkladů – vesnice vznikají na významných obchodních trasách a jejich struktura podléhá tamějšímu terénu.

Ale o budování vesnice se dnes bavit nebudeme, přestože bude tvořit dobrou polovinu hry. Nás teď zajímá druhá polovina, která spočívá v bitvách obřích rozměrů probíhajících v reálném čase. Stačí pár vteřin z nového traileru výše a je vám jasné, kde se jediný (!) autor hry inspiroval – v sérii Total War.

Početné zástupy vojáků můžete rozdělit do několika formací, jejichž uspořádání je plně ve vaší režii, stejně jako výzbroj jednotlivých bojovníků. Celou bitvu ovlivní takové prvky jako třeba výšková výhoda, počasí, únava, morálka a další.

Na poměry budovatelských strategií je Manor Lords velmi detailní a graficky pěknou hrou, která místy jako by z oka vypadla českému Kingdom Come: Deliverance. V předchozím traileru je vidět důraz na detailnost animací, ať už jde o kácení stromů, orbu za pomoci volů, či třeba zpracovávání ulovené zvěře. Stejně tak je radost pohledět na průběh bitvy, kde do sebe řežou udatní vojáci, kyrysy jim polévá krev, zatímco jim kolem uší sviští šípy.

Manor Lords je po všech stránkách velice ambiciózní projekt, který někdy v budoucnu zamíří do předběžného přístupu. Vzhledem k tomu, že hru vyvíjí opravdu jen jeden člověk, si na její dokončení pravděpodobně pěkně počkáme.