Bude se Valve stěhovat na Nový Zéland?

20. 10. 2020 13:01 | Novinky | autor: Pavel Makal

Koronavirová pandemie má samozřejmě nemalý vliv také na herní průmysl. Nejviditelnějším aspektem jsou produkční problémy spjaté s přechodem na home office, které v řadě projektů způsobují nežádoucí odklady.

Své o těchto překážkách ví i Gabe Newell, šéf společnosti Valve, který od března prožívá pandemii v závětří Nového Zélandu, tedy v zemi, která se s globálním zdravotním nešvarem vyrovnává nadmíru dobře, byť nedávno došlo k přerušení třítýdenního období nulového nárůstu nakažených.

Newell v rozhovoru s Geoffem Keighleym dle kanálu Valve News Network uvedl, že produktivita Valve v souvislosti s pandemií klesla o 50-75 procent a společnosti se nedaří vyřešit výzvy, které dlouhodobá práce z domova přináší.

Jedním z potenciálních řešení by mohlo být přesunutí provozu právě na Nový Zéland. Newell říká, že má v plánu setkat se s premiérkou země Jacindou Ardernovou a naznačil, že jedním z témat jejich hovoru má být i fakt, že celá řada společností by se na základě novozélandských úspěchů určitě ráda přesunula právě tam. Ačkoli specificky nejmenuje Valve, je zřejmé, že právě svou firmu má namysli.

V tuto chvíli není jasné, jak přesně by přesun probíhal, zda by se jednalo o dočasné řešení a jak velká část společnosti by na Nový Zéland zamířila. Je těžké předjímat, jak dlouho bude současná situace ještě trvat a jaké bude mít dlouhodobé důsledky na životní styl, takže je každopádně jasné, že firmy formátu Valve musejí přijímat náročná opatření. Uvidíme, zda se ze Zélandu stane nová vývojářská Mekka.