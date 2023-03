Brněnské studio Madfinger se hodlá plně věnovat vývoji pro PC

22. 3. 2023 17:14 | Novinky | autor: Jan Slavík

O tom, že se ambice brněnského studia Madfinger Games již nedaly vměstnat do mobilních mantinelů, formace se pustila do vývoje „ultrarealistické hardcore FPS“ v Unreal Enginu 5, a mobilní tvorbu proto zařazuje na druhou kolej, se ví už víc než rok. Za rozhodnutím stála jednak chuť vytvořit něco pořádného, co by na mobilech nemohlo fungovat, ale také jisté obavy z konkurenceschopnosti menšího studia na mobilním trhu, když na něj míří čím dál tím víc známých a nesmírně silných značek.

Mobilní nabídka od Madfingeru je přitom bohatá a silná – najdeme v ní tituly jako Dead Trigger 2, Unkilled a populární Shadowgun Legends. Nějakou dobu také fungovala multiplayerová řežba Shadowgun War Games, ale tvůrci její provoz před rokem a půl ukončili. Tituly od studia dohromady nasčítaly přes čtvrt miliardy stažení a tvůrci neodešli bez ocenění – mohou se pochlubit třeba cenou za „nejkrásnější hru roku 2019“ na Google Play.

Brněnští vývojáři jsou nicméně zřejmě odhodlaní mobilní vývoj prohlásit za finálně uzavřenou kapitolu a věnovat se svému počítačovému projektu opravdu naplno, což dokazuje nová událost: O mobilní hry od Madfinger Games se nově bude starat berlínské uskupení DECA Games.

To se přímo specializuje na provoz live service her a přebírání a starost o starší tituly v různých stádiích omšelosti. Nejde o žádné naivní nováčky, momentálně se starají o provoz celkem 22 her a vypadá to, že úspěšně. Sami například tvrdí, že browserovce Realm of the Mad God zdvojnásobili aktivní hráčskou základnu šest let od vydání, aniž by cokoliv utratili za marketing.

„Na našich hrách nám velmi záleží a jsme opravdu vděční fantastické komunitě stovek milionů hráčů, díky níž je naše studio tím, čím je dnes. Náš nový projekt vyžaduje naši plnou pozornost a uvědomili jsme si, že našim předchozím titulům nemůžeme věnovat tolik péče, kolik bychom chtěli,“ komentuje to v tiskové zprávě kreativní a výkonný ředitel studia Madfinger, Marek Rabas.

zdroj: Archiv

Hráči a hráčky, kteří mají v oblibě tituly od Madfinger Games, tak nemusí smutnit, protože hry nezvadnou a nezemřou, naopak budou dostávat nová vylepšení i obsah a DECA do nich slibuje vlít nový život. „Bez vás všech by to nebylo možné. A všem našim fanouškům chci říct, ať se nebojí. Tohle není konec, ale nový začátek,“ uzavírá Rabas.

Českému studiu nezbývá než popřát hodně zdaru a doufat, že jejich chystaná počítačová střílečka bude pořádná pecka. Vzhledem ke zvolenému žánru a faktu, že ve studiu najdeme i vývojáře se zkušeností z práce na hrách jako Vietcong či Hidden & Dangerous, by klidně mohlo jít o uskutečnitelný sen, nejen pouhé zbožné přání.