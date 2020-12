Britští politici vyrazili do boje proti překupníkům konzolí

16. 12. 2020 17:34 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jakmile je něco velmi žádaného a nedostatkového, tak to najde své překupníky. Proč přenechat místo vášnivému fanouškovi, když na něm můžete sami vydělat? Takhle nějak asi smýšlejí rádoby podnikatelé, jimž se podařilo koupit velké množství nových PlayStationů, které pak prodávají se ziskem.

Nejde zdaleka jenom o jedince hledající malý přivýdělek. Jedna firma takto pro účely přeprodeje nakoupila 3 500 konzolí. A využila k tomu boty, kteří hravě předběhli frontu skutečných zákazníků a bleskurychle zaplatili, čímž nedali nikomu z nadšených čekatelů šanci.

Je to přinejmenším nemorální a mělo by se s tím něco dělat. První krok se rozhodli učinit v Británii, kde Skotská národní strana předložila parlamentu návrh k debatě o změně legislativy. Na jeho základě by mělo dojít k „zákazu přeprodejů herních konzolí a počítačových komponent za ceny převyšující výrobcem doporučované maloobchodní ceny“.

Tím by se zamezilo tomu, aby přeprodejci na svých úlovcích vydělávali nesmyslné částky. Nicméně ještě je potřeba zabránit tomu, aby se přeprodejcům v první řadě vůbec podařilo nakoupit kvanta konzolí, a uzmout tak tuto příležitost skutečným zákazníkům. Proto je součástí návrhu i následující odstavec:

„Nové herní konzole a počítačové komponenty by měly být dostupné všem zákazníkům za ceny nepřevyšující výrobcem doporučované ceny a neměly by být skupované po balících za použití automatizovaných botů, kteří často obcházejí maximální množství povolené prodejcem.“

V pondělí se 15 členů parlamentu vyjádřilo kladně k této myšlence, což je sice dobré znamení, ale potenciální nový zákon má před sebou ještě dlouhou cestu. Poslanci by chtěli vycházet z podobného zákona, který se týká přeprodeje vstupenek.

Nezbývá než doufat, že se z návrhu stane skutečnost, a že tak Británie půjde příkladem mnoha dalším zemím. Pak by se někdy v daleké budoucnosti při příchodu PlayStationu 6 a Xboxu One And Only Series X/Y/Z možná mohlo dostat na každého.