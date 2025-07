Britské studio The Chinese Room získává nezávislost

22. 7. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Britské studio The Chinese Room, známé především díky titulům jako Still Wakes the Deep, Amnesia: A Machine for Pigs, Dear Esther nebo Everybody’s Gone to the Rapture, se po letech opět osamostatnilo. Studio potvrdilo, že dokončilo svůj vlastní odkup a ukončilo spolupráci s bývalým vlastníkem, společností Sumo Digital. Informaci přineslo IGN s odkazem na vyjádření společnosti.

Na nezávislou dráhu se vývojářský tým vrací pod vedením ředitele Eda Dalyho a za přispění investiční společnosti Hiro Capital, která odkup umožnila. The Chinese Room tak znovu získává plnou kontrolu nad svým směřováním a tvůrčí vizí.

Vedle pokračující práce na očekávaném Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, který vzniká ve spolupráci s Paradox Interactive, studio oznámilo vývoj dvou zcela nových herních značek. Ještě před aktuálním odkoupením bylo přitom ze strany Sumo Digital naznačeno, že by se The Chinese Room mělo stát podpůrným týmem bez vlastních projektů.

„Díky tomuto kroku máme znovu příležitost tvořit nové, autorské herní světy, ale zároveň můžeme dál spolupracovat s ostatními studii, pokud jejich projekty zapadají do naší tvůrčí filozofie,“ uvedl ředitel Ed Daly. „To je přesně ten způsob práce, který nás baví a chceme v něm pokračovat.“

Partner investiční skupiny Hiro Capital Spike Laurie k tomu dodal: „The Chinese Room je jedním z velkých britských herních úspěchů – výrazná tvůrčí síla, která má co nabídnout i na mezinárodní scéně. Od náboru britských vývojářů po zasazení her do domácího prostředí, jde o studio, které si zachovalo svou tvář i identitu. Nyní má opět svobodu rozhodovat o vlastní budoucnosti – a přitom zůstává britské.“

Laurie zároveň upozornil na širší problém: „Riskujeme, že tyto výjimečné tvůrčí talenty necháme padnout do rukou zahraničních korporací. Pro britský herní průmysl, který má hodnotu přes 5,5 miliardy dolarů a světový věhlas, by to byla obrovská škoda. Potřebujeme si takové tvůrce hýčkat a podržet je i v těžších časech – jsou totiž jedním z našich největších kulturních vývozů.“

zdroj: Secret Mode

Poslední počin studia, horor Still Wakes the Deep se odehrává na ropné plošině poblíž skotského pobřeží. Hra byla nominována v osmi kategoriích na britských cenách British Academy Games Awads, odnesla si tři ocenění za nejlepší hlavní a vedlejší roli a také nejlepší novou značku. Rozšíření Siren's Rest vyšlo 18. června.