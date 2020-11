Bridge Constructor: The Walking Dead vyjde ještě v listopadu, sledujte záběry z hraní

11. 11. 2020 8:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Během letošní Gamescom Opening Night byl mimo jiné představen také nejnovější přírůstek do série Bridge Constructor. Tentokrát s podtitulem The Walking Dead, který, jak název naznačuje, nese licenci populární komiksové, potažmo seriálové značky, jež není v herním světě žádným nováčkem.

Bridge Constructor: The Walking Dead se nyní dočkal nového traileru, jenž se zaměřuje především na záběry z hraní. Opět dostanete za úkol budovat co nejbytelnější mosty, které unesou dopravní prostředky přeživších. V rámci hry potkáte známé komiksové a seriálové postavy, mezi něž patří Michonne, Daryl nebo Eugene ve stylizované podobě seriálových herců.

Kromě obligátního namáhání mozkových závitů (které vám jinak oživlé mrtvoly s radostí ohlodají) se tentokrát budete zaměřovat i na tvorbu rozličných pastí na méně šťastné ohnilé obyvatele postapokalyptického světa. Cílem není jen zachránit přeživší, ale také ztenčit počty nemrtvých hord. Motivací mají být především vtipné ragdoll efekty.

Trailer přichází i s další důležitou informací, kterou je datum vydání. Bridge Constructor: The Walking Dead dorazí na trh už 19. listopadu, a to ve verzích pro PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X a S, Switch a mobily. Verze pro PlayStation 5 má brzy následovat.