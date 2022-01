Brány Two Point Campus se zájemcům o studium otevřou v květnu

29. 1. 2022 10:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Two Point Campus je chystaným spin-offem oblíbeného tycoonu Two Point Hospital, akorát se namísto léčení bizarních chorob budete tentokrát oddávat provozu neméně směšné vysoké školy. Studenti netradiční univerzity si mohou vybrat kupříkladu obor Don Quijote, který je připraví na boj s větrnými mlýny, či se budou chtít stát odborníky na pečení těch největších pizz na světě. Anebo aspirují na rytířský řád a jejich hlavní náplní studia bude trénink s dřevcem.

Pod ulítlou skořápkou by se ale opět měl schovávat poměrně robustní a propracovaný manažerský simulátor. V rozložení jednotlivých budov v kampusu byste tentokrát měli mít výrazně víc svobody, abyste si mohli vystavět vysokou školu svých snů. Učebny můžete postavit hned vedle kolejí a knihovny, anebo se pořádně vyřádíte s cestičkami, lavičkami, keříky a tak dále.

Vaším úkolem navíc nebude pouze studenty vzdělávat, ale také je bavit, třeba pořádáním turnajů v házení sýrových koulí. Na vaší univerzitě bude samozřejmě studovat spousta archetypálních figurek a šprty, sporťáky nebo emaře musíte zabavit různorodými aktivitami. Někdo miluje tenisové kurty, někdo o ně za roky studia ani nezavadí.

Two Point Campus vychází 17. května 2022 pro PC (Steam), PS4, PS5, Switch, Xbox One a Xbox Series X/S. Rovnou první den zamíří do Game Passu.