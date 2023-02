Bradavice by měly expandovat. Hogwarts Legacy zažívá velice silný start

14. 2. 2023 13:48 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Jednou z největších a rozhodně nejdiskutovanějších her poslední doby je dobrodružství ze světa čar a kouzel, Hogwarts Legacy. Je to projekt, který měl splnit sen každému potterheadovi, jenž se vydá na své vlastní dobrodružství v rámci známé školy. A už nyní je jasné, že hráčů, kteří se opravdu těšili, nebylo málo.

Ještě před vydáním se totiž hra objevovala na předních místech žebříčků nejprodávanějších titulů, přičemž výjimkou nebyl ani Steam. V úterý 7. února se následně do hraní mohli pustit všichni majitelé Deluxe edice. Jednalo se tedy v jistém slova smyslu o krátký předběžný přístup. A už během něho se hře povedlo podle stránky SteamDB dosáhnout na půl milionu najednou hrajících uživatelů, díky čemuž se jednalo o jeden z nejlepších „startů“ singleplayerové hry na této platformě. Pokořen byl třeba i Fallout 4 se svými 472 962 hráči.

V tu dobu bylo očekáváno, že se čísla ještě výrazně navýší, jelikož oficiální vydání proběhlo až v pátek. A tento předpoklad byl skutečně naplněn, jelikož se v neděli do hry na Steamu v jeden moment pustilo až 879 308 lidí. Tato hodnota přinesla Hogwarts Legacy osmé místo v historickém žebříčku platformy. Z čistě singleplayerových her ji porazil akorát Cyberpunk 2077, který má na svém kontě maximum v podobě 1 054 388 hráčů.

New World na sedmém a Elden Ring na šestém místě se nakonec pokořit nepovedlo, ale je dobré poznamenat, že na rozdíl od těchto titulů je Hogwarts Legacy dostupné také na Epicu. Takže je dost možné, že minimálně New World reálně mohl padnout.

Žádná oficiální přesnější čísla s ohledem na prodeje hry zatím zveřejněna nebyla, ale tyto statistiky jsou minimálně indikací toho, že nepůjde o zklamání. Ostatně třeba ve Velké Británii se krabicová verze hry prodávala ve svém prvním týdnu o 80 % lépe než zmíněný Elden Ring. Kromě toho se jedná o zdejší nejsilnější start hry s tematikou Harryho Pottera, předchozí jednička v podobě Harry Potter and the Philosopher’s Stone z roku 2001 byla překonána o 64 % (děkujeme GameIndustry.biz).

Když se zaměříme pouze na PC verzi hry, lze zmínit, že někteří hráči rozhodně nejsou příliš potěšeni optimalizací. Největším problémem má být stuttering, který se vyskytuje i na sestavách, které daleko přesahují hardwarové požadavky. Tento problém měly do jisté míry vyřešit nejnovější drivery, avšak i po jejich instalaci v mnoha případech nepříjemnosti přetrvávají.

zdroj: vlastní video redakce

Nepříjemnosti se týkají i exkluzivního ovladače DualSense ve stylu hry. Ten si zákazníci mohli ve velice limitovaném množství zakoupit v rámci PlayStation Direct, kdy je zde vyšel v přepočtu na necelých 1 900 korun. Jak se předpokládalo, velice rychle se vyprodal. A to by nebyli lidé, kdyby na této situaci nechtěli něco trhnout. To znamená, že když zavítáte na eBay, tak zde objevíte záplavu nabídek, které se snaží ovladač prodat za dvojnásobek i daleko více (děkujeme GamesRadar).

Aby se nekončilo na takové nepříjemné notě, na závěr jeden tip pro všechny aktivní čaroděje. Pokud se chcete stát tím nejmocnějším široko daleko, možná byste mohli zvážit využití čínského zelí. Nebo alespoň jeho kousavé magické varianty, kterou naleznete ve hře. Podle uživatele Redditu s přezdívkou CumboJumbo stačí, když se vyzbrojíte traitem „Herbology 3“, odemknete talent jménem „Fertiliser“ a můžete se vrhnout do skutečně účinného ničení nepřátel za pomoci zeleniny.