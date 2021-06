Borderlands 3 spouští crossplay a neomezené sezónní eventy

25. 6. 2021 13:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Do Borderlands 3 přichází nový update a kromě eventu s komplikovaným názvem The Revengence of Revenge of the Cartels přináší taky celou řadu vítaných novinek.

Tou nejzásadnější je patrně implementace cross-platform multiplayeru, na který hráči čekali od uvedení hry na podzim roku 2019. Bohužel se ale netýká všech, stále platí, že hráči na PlayStationu do společných radovánek z rozhodnutí Sony zahrnuti nejsou, konkrétní důvody pro toto rozhodnutí Sony ani společnost Gearbox nekomentují.

Pro příznivce sezónních eventů ale nový update přináší jedno velké usnadnění. Nově si přímo z menu můžete spustit libovolný z již proběhlých eventů a získat z něj plynoucí bonusy svým vlastním tempem, kdykoli se vám zamane.

Aktuálně probíhající The Revengence of Revenge of the Cartels se týká návratu zlobivce jménem Joey Ultraviolet a jeho gangu. Vaším úkolem bude lovit členy zločinného kartelu v lokacích základní hry nebo vydaných DLC a po dosažení kýženého počtu skalpů se vydat portálem do vily hlavní žáby na prameni a zatnout jí tipec. Při této příležitosti byla také navýšena maximální dosažitelná úroveň na level 72.