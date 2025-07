Bloober Team se nás pokusí postrašit i na stříbrném plátně

31. 7. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Scenárista a producent Gary Dauberman, známý díky hororovým filmům jako To nebo Annabelle, se společně se svým hororově zaměřeným produkčním štábem Coin Operated chystá převést The Medium od polského studia Bloober Team na filmové plátno.

V současnosti se hledá vhodný režisér a scenárista, kteří by projekt rozpracovali. „Příběh hry je nesmírně filmový a vizuální stránka je působivá. Už od začátku jsem cítil, že má The Medium obrovský potenciál pro celovečerní film,“ uvedl Dauberman. Ten už má s adaptacemi videoherního materiálu zkušenosti – letos na jaře šla do kin jeho verze Until Dawn, kterou režíroval David F. Sandberg. Byť nešlo o úplně nejzářnější adaptaci.

Příběh The Medium se odehrává v Polsku během 90. let, v období po pádu komunismu. Hlavní hrdinkou je médium Marianna, která se vydává do opuštěného hotelu v Krakově, aby rozpletla záhadu smrti dítěte. Hra vyniká především výtvarnou stylizací, která čerpá inspiraci z díla malíře Zdzisława Beksińského. Hudbu složili Arkadiusz Reikowski a slavný japonský skladatel Akira Jamaoka, kterého proslavil hudební doprovod k sérii Silent Hill.

Ředitel Bloober Teamu k tomu pro server The Hollywood Reporter uvedl: „Filmové adaptace her bývají složité, ale tady mám pocit, že jsme našli ideálního partnera. Od našeho prvního rozhovoru jsme naladěni na stejnou vlnu a každé další setkání ten dojem jen posiluje.“

zdroj: Bloober Team

Bloober Team momentálně pracuje na sci-fi survival hororu Cronos: The New Dawn a remaku ikony – prvního Silent Hillu.