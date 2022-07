Blizzard vám za kousek vaší kůže dá předčasný přístup k Diablu IV

Bez pořádné marketingové kampaně nemůže vyjít žádná vysokorozpočtová hra. Diablo IV sice zatím nemá datum vydání, kola propagace už ale běží na plné obrátky. V rámci akce Diablo Hell’s Ink Promotion Tour můžete Blizzardu dokázat, jak velcí fandové či fanynky série akčních RPG jste: Tím, že obětujete kousek svojí kůže a propůjčíte ji jednomu z 26 motivů připomínajících pekelnou řežbu.

zdroj: Blizzard

Tetování vám ve vybraných salónech v daných termínech udělají zcela zdarma a ještě dostanete kartičku s kódem, který vám zaručí jak plnou verzi Diabla IV, tak i přístup do uzavřené beta verze. Konkrétní datum spuštění bety Blizzard bohužel zatím nezveřejnil.

Akce se koná v osmi městech v Evropě, Americe a Austrálii. Našinci si v kalendáři mohou zaznačit zejména termín 18. srpna, kdy vám ďábelskou kérku vyhotoví v berlínském studiu Das Kabinett, případně 13. srpna, kdy se Diablo tetuje ve studiu Noire Ink v Londýně.

Get a free Diablo flash tattoo at a city near you.



Stop by one of these tattoo shops on the day of their #DiabloHellsInk takeover for a chance to get inked.



Flash tattoos are served on a first-come first-served basis. pic.twitter.com/yEruv4SGR0