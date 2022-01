Blizzard pracuje na survivalu ze zbrusu nového světa

Pouhý týden po oznámení bezprecedentní 1,5bilionové akvizice vydavatelství Activision Blizzard, které příští rok zřejmě přejde pod Microsoft, tu máme další zajímavou novinku. Blizzard prostřednictvím náborového inzerátu oznamuje, že pracuje na hře z nového světa a vůbec poprvé zkusí inovovat žánr survival.

Půjde o první titul Blizzardu zasazený do nového vesmíru od týmové střílečky Overwatch z roku 2016. Chystaná hra má vyjít na PC a konzole, zpráva slibuje místo plné hrdinů, s nimiž se teprve setkáme, příběhů, které ještě nebyly převyprávěné, a dobrodružství, která si teprve musíme odžít.

Blizzard v inzerátu chystá obsadit designérské, programátorské i umělecké pozice. Přísluší k němu také dvojice obrázků - v jednom dvojice dětí nakukuje do pohádkového světa s létajícím hradem, na tom druhém postava lovce stopuje bytost s duhovými šlápotami.

zdroj: Blizzard zdroj: Blizzard

Projekt navíc možná není v úplně nejranější fázi vývoje, šéf Blizzardu Mike Ybarra na Twitteru uvedl, že v zatím nepojmenované hře už s týmem odehrál spoustu hodin a vizi týmu i nový svět označil za vzrušující. Snad se o projektu brzy dozvíme víc.

I’ve played many hours of this project with the team and I’m incredibly excited about the teams vision and the brand-new world it presents for players to immerse themselves in together. Join us to help make it a reality! https://t.co/pLhijX2Li9