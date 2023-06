Blizzard po předběžném přístupu balancuje Diablo IV. Které třídy to schytaly?

Majitelé deluxe edice Diablo IV zbavují svět Sanctuary démonské havěti už skoro čtyři dny. Activision Blizzard ještě před ostrým vydáním zítra v 1 hodinu ráno vydává aktualizace, které opravují chyby a balancují zážitek. Některé postavy tak dostávají pecku nerfovacím kladivem.

zdroj: Foto: Activision Blizzard

Verzi 1.0.2d, která na PC a konzole dorazila v sobotu, se na vyvážení hratelných tříd dívá ze tří pohledů a podle nich také zasahuje do hratelnosti. V první řadě to je oslabení příliš silných synergií a schopností, které hráčům umožní, aby byli vystaveni po delší dobu absurdně velkému poškození. Zadruhé je třeba posílit slabé schopnosti a buildy, protože zkrátka nebudou zábavné a hráči je budou ignorovat. No a zatřetí se sníží celková efektivita paragon glyfů, protože jsou příliš mocné.

Konkrétní změny postihly například barbarův Challenging Shout, který snižuje redukci poškození za každý investovaný rank skillu ze 4 % na 2 %, druidovy schopnosti dostaly celkově sníženou šanci na šťastný zásah a podobný osud potkal i čarodějův a čarodějčin Arc Lash.

Oproti tomu třeba takoví nekromanti si spíš polepšili. Specializace na golemy nebo kostlivce přidává dalších 10 % k útoku, Blood Lance nedává 67,5 % poškození, ale rovnou 80 %, a stejně tak Blood Wave štípe za 120 % místo 90 %.

Postupně se zlepšuje také stabilita, výkon hry a různé bugy. I když autentikační chyba, se kterou se potýkají majitelé PlayStationů, vyřešena stále není.

We're still looking into reports of folks getting this error. The Diablo Community Manager asked players to submit ticket with their PSN ID: https://t.co/8Dux9gAtaW

You can use this category: https://t.co/6DEDbCxgO8

Put "license error - 315306" in the description. ^JH