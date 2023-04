Blizzard nečelí žalobě od NetEase, ale od zhrzeného hráče

26. 4. 2023 14:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Před několika dny světem proletěla zpráva, že čínský technologický gigant NetEase, který se až do letošního rozvázání partnerství staral o vydávání her od Activision Blizzard v Číně, žaluje svého bývalého partnera o necelých 44 milionů dolarů. Média při tom přejímala zprávu od čínského zpravodajského serveru Sina Technology, který ji zas získal z veřejných informačních platforem Tianyancha a Qichacha.

Žádný článek informačního řetězce de facto nepochybil, protože na obou zmíněných platformách opravdu byl k nalezení záznam o podané žalobě, který uváděl jméno Jang Ťün za NetEase coby žalobce. Korporátní hádka o peníze mezi bývalými partnery navíc zní jako něco, co by se rozhodně stát mohlo. Bylo nicméně poměrně zvláštní, že NetEase podle původního záznamu necílil žalobu jen na Blizzard, ale i na společnost The9, která WoWko v Číně vydávala před NetEase, což nedávalo příliš velký smysl.

Pozdvižené obočí si pak vysloužila i reakce Blizzardu, protože ten pro Sina Technology tvrdil, že si nejen není vědomý jakéhokoliv porušení smluvních podmínek, ale že mu dokonce ani nikdo žádné oznámení o korporátní žalobě nedodal. A všechno je opravdu nejspíš jinak. Na platformě Tianyancha se totiž objevil opravený zápis (díky wowhead.com), v němž už se NetEase vůbec nevyskytuje, protože na Blizzard a The9 podává žalobu pouze samotný Jang Ťün.

Vzápětí vyšlo najevo, že Jang Ťün není ani žádný právník nebo zástupce advokátní kanceláře. Jedná se o hráče, který má s pokusy o bitvy s korporátem bohaté zkušenosti, protože na NetEase a The9 podal již tři žaloby v letech 2009, 2010 a 2019. V té dosud poslední z roku 2019 neúspěšně žádal odškodnění za konverzi herního času ve World of Warcraft ve výši dvou tisíc jüanů (zhruba 6 000 korun). Nynější žaloba, pokud opravdu žádá zmiňovaných 44 milionů dolarů, tak představuje pořádný skok v ambicích.

Není jasné, jak k chybě vlastně došlo. Mohlo jít o prostý úřednický omyl, ale spekuluje se, že se Jang Ťünovi nějakým záhadným způsobem podařilo propašovat do dokumentů NetEase jako žalobce, čímž se snažil přilákat mediální pozornost. Pokud by to byla pravda, nutno připustit, že se mu to rozhodně povedlo. Každopádně se však nezdá, že by se Blizzard měl začít stresovat nějakou zásadní právnickou bitvou.