Blíží se vydání Last Epoch, slibného vyzyvatele Diabla a Path of Exile

11. 9. 2023 14:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokud rádi vraždíte obrovské množství příšer a nevoní vám Diablo IV, nemusíte zoufat, protože se na nás valí velké množství slibně vypadajících akčních RPG. Nejen, že se kutí masivní Path of Exile 2 a mytologická řezničina Titan Quest II, ale ještě letos se snad dočkáme též Last Epoch. Fantasy diablovka s cestováním v čase je unikátní v tom, jak velkou roli má na vývoj komunita. O téměř všech prvcích hry se totiž dalekosáhle debatuje a rozhoduje na Redditu.

Zničený svět Last Epoch budete objevovat jak geograficky, tak historicky. Díky proplouvání časem se totiž podíváte i do různých minulostí, v nichž budete pátrat po příčině kataklyzmatu, které hrozí schvátit i přítomnost a samozřejmě má za následek vyrojení hord monster, jež bude nutné sprovodit ze světa. K tomu vám budou dopomáhat desítky schopností, robustní RPG systém a návykový systém lootu.

Last Epoch bude v jádru onlinovka. Pokud vám ale násilný multiplayer Diabla IV nesedl, nemusíte věšet hlavu, protože hraní s více lidmi bude čistě volitelné. Celý příběh tak půjde dohrát offline. Ostatně srovnání s Diablem IV je nabíledni i proto, že samotní autoři z týmu Eleventh Hour své dílo k behemotovi akčních RPG připodobňují. Například tím, že nabízí 15 hratelných tříd, přes 250 unikátních předmětů a více než stovku talentových stromů.

zdroj: Last Epoch

„Zbožňuji akční RPG, a to je i důvod, proč jsem se rozhodl vytvořit vlastní. Vždycky mi přišlo, že by šlo vzít ty prvky, ve kterých jednotlivé hry excelují, a naroubovat na ně vlastní invenci,“ říká v rozhovoru pro server PC Games N šéf studia Judd Cobbler a jedním dechem dodává, že obrovskou práci na hře odvádí oddaná komunita. Ta totiž na Redditu například dává podněty k hratelným třídám, herní ekonomice a dalším aspektům hry.

„Od začátku nám dávalo smysl zapojit komunitu, protože to jsou lidé, pro které ve výsledku tu hru děláme. Je to taky proto, že my sami jsme byli součástí fanouškovských základen různých ARPG a chtěli jsme se více podílet na vývoji a připomínkách. Právě hráči dávají do hry obrovské množství času a v mnoha případech ji díky tomu znají lépe než sami vývojáři. A za tím si stojím i teď, když jsem v opačném týmu,“ dodal Cobbler.

Tisíce fanoušků například rozhodovalo o tom, jestli má hra mít obchodování mezi hráči. Průzkum ale ukázal, že zhruba polovina lidí je silně proti, což nakonec vedlo k tomu, že je tento prvek čistě volitelný. Last Epoch se zkrátka rýsuje jako zajímavá alternativa k tradičním zástupcům žánru. Hra je momentálně v předběžném přístupu a plného vydání by se měla dočkat ještě letos. Zaplatíte za ni 35 dolarů.