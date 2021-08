Black Myth: Wukong přechází na Unreal Engine 5 a vypadá fantasticky

23. 8. 2021 12:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Je to už víc než rok, co čínské studio Game Science vypustilo do světa první záběry z chystaného akčního RPG Black Myth: Wu Kong a reakcí mu byl ohromený obdiv. Nyní se hra hlásí o pozornost znovu a opět tak činí ve velkém stylu.

Autoři přešli z původního Unreal Engine 4 na pátou generaci a ve dvanácti minutách záběrů ukazují, jak skvostně jejich projekt nyní vypadá. Zároveň je to podle vyjádření společnosti Nvidia vůbec první pohled na využití technologie DLSS ve hře, která běží na novém enginu od Epicu.

Ve velkorysé herní ukázce si můžete užít především neskutečnou míru detailů a plynulých animací, zároveň to ale vypadá, že se pod vším tím technologickým pozlátkem skrývá i potenciálně skvělá hra. Black Myth nabídne příběh na motivy mýtu o opičím králi, který si moji vrstevníci mohou pamatovat z šíleného čínského seriálu, jenž na počátku 90. let běžel i u nás.

Zároveň si autoři vzali zjevnou inspiraci i z předloňského Sekiro: Shadows Die Twice od FromSoftware, souboje s holí zase připomínají starší pozapomenutou akční adventuru Enslaved: Odyssey to the West, taktéž inspirovanou čínskou mytologií. O krásně vypadající, ale náročné bosse tu zjevně nebude nouze, elektrizující drak na zamrzlém jezeře je jednou z nejmajestátnějších příšer, jaké jsem kdy viděl.

Studio Game Science se skládá z bývalých vývojářů, kteří pracovali pro gigant Tencent. Black Myth: Wu Kong zatím nemá ani přibližný termín vydání, v loňském roce autoři vyjádřili naději, že by hru rádi na PC a konzole přinesli v roce 2023. Pokud vše dobře dopadne, mohlo by se jednat o další z mála případů čínských her, které dosáhly globálního úspěchu.