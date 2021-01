Biomutant má termín vydání, tentokrát už snad definitivní

27. 1. 2021 10:32 | Novinky | autor: Pavel Makal

Akční RPG Biomutant debutovalo na Gamescomu 2017 a už tam autoři nabídli hratelnou ukázku, která dokázala vykřesat opatrné naděje. Ačkoli to ale vypadalo, že se hry dost možná dočkáme již o rok později, to jediné, co hru v následujících letech provázelo, bylo mlčení, případně odklady a ujišťování, že nebyla poslána k ledu. Naposledy jsem se s vývojáři bavil na Gamescomu 2019, kde působili velmi optimisticky, z jejich povídání ale byla cítit snaha umravnit hráčská očekávání stran velikosti a produkčních hodnot hry.

Biomutant se nyní opět dere na povrch a vydavatelství THQ Nordic oznamuje tentokrát snad už skutečně definitivní termín vydání. Ten by měl připadnout na 25. května 2021. Právě tehdy hra podle aktuálních plánů dorazí na PC, PS4 a Xbox One. O případném upgradu na novou generaci konzolí se zatím nemluví.

Oznámení kýženého data bohužel nedoplnily žádné nové informace kromě představení několik edic, v nichž si Biomutanta budete moci pořídit. Kromě té základní bude k dispozici sběratelka s figurkou, soundtrackem a artworkem vytištěným na látce. Cena je stanovena na 110 eur.

Pokud jste ochotni zašátrat v kapse trochu hlouběji, nabízí THQ Nordic ještě takzvanou Atomic Edition za 400 eur. V té najdete velké diorama souboje hlavního hrdiny a masivního nepřítele, tričko, podložku pod myš a steelbook plus obsah sběratelky, tedy mimo té menší figurky.

V Biomutantovi nás čeká příběh o záchraně světa, který je na pokraji zhroucení. Hra nabídne originální systémy mutací protagonisty, které mohou změnit jeho vzhled, ale především styl boje a schopnosti. Soubojový systém se inspiruje v bojových uměních, nebudete ale odkázáni jen na pařátky. Do zbraňového arzenálu připadnou jednoruční i obouruční zbraně na blízko a široká plejáda pistolí brokovnic a dalších palných nástrojů zkázy.

Na hře pracují autoři ze švédského studia Experiment 101, pro něž je Biomutant vůbec prvním projektem.