Bethesda přidala na Steam staré díly Elder Scrolls a Wolfensteina. Některé jsou zadarmo

27. 4. 2022 10:24 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Bethesda již 11. května ukončí provoz svého vlastního launcheru a do té doby by mělo zařadit své hry do nabídky Steamu, aby hráči nepřišli o možnost jejich pořízení. Včera přišlo na řadu prvních pět her z let dávno minulých.

Na Steamu se zničehonic objevily čtyři díly série The Elder Scrolls, a to konkrétně prapůvodní Arena z roku 1994, druhý díl Daggerfall z roku 1996 a dvě experimentální odbočky An Elder Scrolls Legend: Battlespire z roku 1997 a The Elder Scrolls Adventures: Redguard z roku 1998.

Zatímco za Battlespire a Redguard zaplatíte 6 eur, první dvě hry legendární série jsou dostupné zdarma formou free-to-play, přičemž není jasné, zda se jedná o nějakou časově omezenou akci, či trvalý způsob distribuce.

Poslední hrou, kterou Bethesda včera přidala na Steam, je druhoválečná střílečka Wolfenstein: Enemy Territory nabízející multiplayer pro 32 hráčů. Ta má vyloženě v popisu, že je zdarma, takže u ní se dá počítat s trvalou nulovou cenovkou.

Bethesda Launcher přestane existovat k 11. květnu a již od zítra budete mít možnost přenést si všechny své hry a obsah peněženky z launcheru do Steamu, o čemž se víc dočtete zde.