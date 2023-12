Bethesda odmítla další spin-offy od Obsidianu z Falloutu a The Elder Scrolls

Jeden z nejlepších novodobých Falloutů pochází z dílny Obsidian Entertainment a nikoliv od Bethesdy. Fallout: New Vegas je mnohými považován za to skutečné pokračování klasických postapokalyptických RPG a Obsidian chtěl podobných her udělat mnohem více. Bethesda ale neměla zájem.

Přestože vývoj New Vegas rozhodně nebyl jednoduchý a Obsidian na jeho vývoj měl extrémně krátkou dobu, kterou komplikoval vývoj v proprietárním enginu gamebryo, povedlo se jim stvořit fantastické RPG se zajímavým příběhem, několika konci, různými frakcemi, ke kterým se hráči mohli přidat a zajímavým zasazením. Obsidian chtěl v tvorbě spin-offů pokračovat a neomezovat se jen na Fallout, ale vzít si na paškál třeba i svět The Elder Scrolls.

.@ChrisAvellone on the fact why there never were more "spinoff" games for Elder Scrolls/Fallout aside from Fallout New Vegas.#Fallout #TESVI #theElderScrolls #ChrisAvellone pic.twitter.com/bqzoAcPXLF