Beta Diabla IV vzala život 47 milionů postav

Hráči strávili v otevřené betě Diabla IV, která se odehrávala minulý víkend, přes 61,5 milionu hodin. Vyplývá to z infografiky na Twitteru hry. Statistiky odhalují, že nejoblíbenější hratelnou postavou byl nekromant a čaroděj s čarodějkou.

With 62M hours played, thank you for making #DiabloIV the largest Beta in Diablo franchise history.



This is just the beginning. Hell welcomes all on 6.6.23.



Pre-purchase and get up to 4 days Early Access: https://t.co/73mjYSfJBO pic.twitter.com/woW7cRR7xs