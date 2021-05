Beta Chivalry 2 se otevře koncem měsíce

18. 5. 2021 14:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vývojáři z Torn Banner Studios si pochvalují úspěch uzavřené betaverze chystaného Chivalry 2 a rovnou lákají na test otevřený. Pokud se tedy těšíte, až znovu změříte síly s protivníky na středověkých kolbištích, zakroužkujte si v kalendáři datum 27. května.

Právě tehdy totiž na všech platformách beta započne, a to konkrétně od 17 hodin našeho času. Užít si ji můžete až do 1. června. Výhodou je, že hra nabídne multiplayer s hráči z ostatních platforem, takže ať už vaši kamarádi hrají kdekoli, můžete si to s nimi rozdat bez větších problémů. Majitelé PlayStationů navíc nemusejí kvůli multiplayeru platit za službu PS Plus. Hráči na Xboxu se bohužel nutnosti Live Gold nevyhnou.

V rámci bety si můžete vyzkoušet The Slaughter of Coxwell, The Siege of Rudhelm a The Battle of Darkforest, tedy mapy pro režim Team Objective, a také The Battle of Wardenglade či Tournament Grounds pro týmový či FFA deathmatch.

Plná hra vychází 8. června na PC a na současné i minulé generaci konzolí. Jedná se o pokračování devět let starého prvního dílu, který si ve své době vydobyl slušná hodnocení i popularitu.