Battle royale PUBG láká na víkend hraní zdarma

5. 6. 2020 10:22 | autor: Šárka Tmějová

O korunku nejpopulárnější battle royale současnosti se momentálně přetahují free-to-play Call of Duty: Warzone a Fortnite, což ovšem neznamená, že by trojka na trhu PlayerUnknown’s Battlegrounds jen tak seděla v koutku a čekala na odpadlíky. Oproti těm druhým stále vyžaduje vstupní investici v podobě nákupu plné hry, což ale následující tři dny platit nebude.

PUBG si tak na Steamu můžete tento víkend vyzkoušet zdarma. Odemkne se vám kompletně včetně nového playlistu Ranked, s výjimkou obchodu s kosmetickými vylepšeními. A pokud vás během té doby stihne zaháčkovat, můžete si hru pořídit se štědrou padesátiprocentní slevou za necelých 15 eur (tedy za 400 českých korun).

Kdysi nejpopulárnější battle royale už co do počtu hráčů free-to-play tituly asi nepřekoná, ale i tak se jí stále dostává zevrubné péče od vývojářů. Minulý měsíc výrazně upravili sněžnou mapu Vikendi, kde teď můžete jezdit vlakem anebo navštívit pozůstatky místního dinosauřího zábavního parku. Je to rozhodně zajímavé místo, kde se utkat o křupavé kuřátko k večeři. Takže pokud ještě nemáte plány na víkend, co takhle trochu PUBG?