Ballad of Antara bude masivní akční RPG, které vyzve Elden Ring

1. 6. 2024 15:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Asijská akční RPG prožívají nekončící rozkvět a na včerejším PlayStation State of Play se představilo další. Pracuje na něm čínské studio Tipsworks a ponese název Ballad of Antara.

Odehrává se (podobně jako Lords of the Fallen) ve světě, který je jemným závojem reality rozdělen vedví. V jedné polovině žijí lidé své běžné životy, v té druhé, které se tu říká Para, se dějí podivuhodné až nepředstavitelné věci. Bohužel začíná Para pronikat i do běžného světa, a právě tam začíná příběh Antary.

Autoři slibují obrovské herní prostředí a příběh dvou provázaných osudů, nápaditý level design a řadu velmi odlišných biomů, protože Para různě ovlivňuje jednotlivé části herního světa. Ballad of Antara nabídne několik hratelných protagonistů, zastupující různé herní třídy, přičemž každý má mít svůj unikátní příběh. Postavy, které si pro svůj příběh nevyberete, budete následně moci potkat v herním světě a zapojit se do jejich příběhových linek.

Ballad of Antara bude v jádru klasickým akčním RPG moderního střihu, ze záběrů v prvním traileru je inspirace dílem FromSoftware jasně patrná. Dost možná tu tedy příští rok, kdy hra dle plánu vyjde, budeme mít vyzyvatele superúspěšného Elden Ringu.