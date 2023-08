Baldur’s Gate III si nakonec zahrajete i na Xboxu ještě letos

Epické fantasy RPG Baldur's Gate III by mělo dorazit na konzole Xbox. A to ve dvou různých verzích, protože Larian Studios se při portování potýkalo s nedostatečným výkonem Xboxu Series S. Nakonec se zdá, že se studiu na letošním Gamescomu podařilo domluvit kompromis se šéfem Xboxu, Philem Spencerem. Jedna z nejlépe hodnocených her letošního roku se tak na herní zařízení od Microsoftu podívá ještě letos.

Pro Larian byl Taxisův příkop zprovoznění hraní na rozdělené obrazovce u Xbox Series S. Méně výkonná konzole měla zkrátka problém s vykreslování dvou instancí hry. Baldur's Gate III nakonec dělá ústupek, protože se zdá, že technologická překážka je zkrátka příliš velká: Hra vyjde na Series S bez gaučové (lokální) kooperace.

Super happy to confirm that after meeting @XboxP3 yesterday, we’ve found a solution that allows us to bring Baldur’s Gate 3 to Xbox players this year still, something we’ve been working towards for quite some time.