Baldur’s Gate III se v nabídce libovolného předplatného jen tak neobjeví

Swen Vincke, zakladatel a šéf Larian Studios, prohlásil, že hry jeho studia nebudou v blízké budoucnosti součástí předplatných služeb. Prohlášení přišlo jako přímá reakce na diskuzi, kterou inicioval ředitel předplatného v Ubisoftu Philipe Tremblay ohledně pomalé integrace modelů předplatného v herním průmyslu.

Vincke se o svůj postoj podělil na sociálních sítích, kde zdůraznil, že respektuje modely předplatného jako životaschopnou možnost pro mnoho vývojářů, ale zároveň zdůraznil, že dává přednost zachování tradičního ekosystému, který je podle něj nezbytný pro zdraví a rozmanitost odvětví.

Ve svém vlákně na síti X zdůraznil Vincke důležitost kvality obsahu a vyjádřil obavy z možného negativního dopadu, pokud by modely předplatného začaly převládat. Obává se, že takový scénář by mohl omezit rozmanitost dostupných her a vložit příliš velkou moc do rukou několika málo entit, které rozhodují o nabídce na trhu.

Vincke je v názorech na předplatná konzistentní, ostatně Baldur’s Gate III sice nedávno vyšlo na Xboxu, ale na Game Passu byste hru hledali marně. Tehdy se šéf studia Larian dokonce nechal slyšet, že nejlepší RPG loňského roku v Game Passu nevyjde nikdy.

Whatever the future of games looks like, content will always be king. But it’s going to be a lot harder to get good content if subscription becomes the dominant model and a select group gets to decide what goes to market and what not. Direct from developer to players is the way. https://t.co/wEUvd5adt0