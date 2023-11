Baldur's Gate III dostává čtvrtý macatý patch. Přináší přes tisíc změn a oprav

3. 11. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Veleúspěšná hra na hrdiny Baldur's Gate III je příběhem o bezprecedentním úspěchu, který dokázal, že když jde o vyjímečnou hru, dají se nějaká ta technická škobrtnutí snadno přehlédnout. Studio Larian ale neusíná na vavřínech, o své dítko příkladně pečuje a pravidelně přináší aktualizace, které přidávají nové prvky i funkce a vychytávají stovky drobných i větších chyb. A přesně tak funguje i čtvrtý markantní patch, který včera do hry implementoval přes tisíc oprav a změn.

Opravy se obecně zaměřují na běžné i vzácnější chyby, lepší návaznost a logiku některých dialogů, chování postav, vyvážení schopností, úpravy animací, správné počítání bonusů a v neposlední řadě i na provázanost questů. Zkrátka na to, co bychom mohli nazvat klasickou údržbou a vychytáváním chyb.

Pro hráče a hráčky, kteří trpí poruchou barvocitu, hra konečně dostala zobrazovací módy pro protanopii, deuteranopii a tritanopii. Sebe a své družníky máte nově možnost pomocí mýdla a žínky vykartáčovat a zbavit postavy špíny a zbytků krve. Už se vám nestane, že na aristokratický banket nakráčíte pokrytí od hlavy až k patě zachlístaní gobliní krví.

Jedna z oprav zamíchá světem speedrunnerů, protože znemožní překonávat rekord v nejrychlejším sexu od začátku hry. Doteď se díky chybě dalo vyspat s Lae'zel do dvou minut, což patch 4 opravuje, takže romance s githyankskou válečnicí bude o něco komplikovanější.

Příjemné změny dostane i uživatelské rozhraní. Například na mapě uvidíte, které postavy s vámi chtějí mluvit, některá významná místa budou mít vlastní ikonky a lehkým faceliftem prošla také obrazovka obchodování.

No a v neposlední řadě jsme se dočkali také úprav výkonu a stability. Baldur's Gate III by měl méně padat, nahrávací časy by měly být kratší a obecně byste měli zaznamenat zase o kousek lepší optimalizaci. Výrazněji lze údajně nárůst výkonu poznat v lokacích s vyšším počtem postav a s větším počtem animací. Což by mohlo alespoň trochu pomoci ve třetím aktu hry.