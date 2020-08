Autoři Reigns vás naučí podvádět v kartách a nenechat se u toho zastřelit

20. 8. 2020 7:30 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Na vydavatelství Devolver Digital se dá spolehnout. Ať už se tihle Texasané ujmou libovolné hry, můžeme si být jistí, že bude originální. Jestli bude dobrá, to už je samozřejmě druhá otázka. Ale i na tu by v případě Card Sharka snad mělo být příští rok možné odpovědět entuziastickým: „Ano!“

Karbaníci celého světa, těšte se, zvláště ti z vás, kteří si při pokeru nebo mariáši rádi pomohou metodami, které by diplomat nazval „méně než čestné“ a drsný kauboj by je nenazýval vůbec nijak, protože by do vás místo toho vysypal šest olověných. Vaše umění bude konečně zvěčněno v počítačové hře – a je zřejmé, že ve Francii 18. století za podvádění padaly podobně drsné tresty jako na Divokém západě.

I když byste se vlastně možná spíš těšit neměli, protože pokud bude z Card Sharka celosvětový hit, dny vašeho kumštýřství končí. Vývojáři ze studia Nerial, kteří mimo jiné stojí za unikátní sérií Reigns, se totiž holedbají, že hráči se u jejich nového dítka skutečně naučí podvádět, skutečně si vyzkoušejí, jak fungují triky a jak je u stolu pěkně zamaskovat. A tím pádem jak je taky následně v opravdovém světě snáze poznat.

Cílem hlavního hrdiny nebude nic vznešenějšího než strmá vertikální sociální mobilita, a to samozřejmě směrem vzhůru. Musí se prokarbanit a propodvádět z nuzných hospod až do královských salónků – vlastně tak trochu jako Geralt nebo Julián Sorel, jen bez všeho toho souložení.

Card Shark vyjde na PC a na Switchi někdy v průběhu příštího roku.