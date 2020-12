Autor hororových a hrůzných her Swery finišuje další podivnost The Good Life

2. 12. 2020 11:22 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Swery, vlastním jménem Hidetaka Suehiro, je znám jako autor hororových, divných her, které pro jejich zvláštnost buď milujete, nebo zavrhujete. K jeho nejznámějším dílům patří série Deadly Premonition a brzy se po její bizarní bok zařadí další chystaná hra The Good Life.

V té se v roli newyorské fotografky Naomi vydáváte do britského městečka Rainy Woods, které se pyšní nálepkou „nejšťastnějšího města na Zemi“. Jak ale záhy zjistíte, je to dost možná úplně obráceně. Zadlužená fotografka se snaží dostat z problémů zakázkovým fotografováním a prazvláštními vedlejšáky, během čehož začne objevovat děsivé tajemství – lidé se zde mění ve zvířata!

Rázem se z vás stane detektivka/investigativní novinářka, která se pokusí celé věci přijít na kloub. S tím souvisí seznamování se se zdejšími obyvateli, z nichž se mohou stát vaši přátelé, ale i nepřátelé. Ve volném čase se budete starat o vlastní zahrádku, hlídat si vlastní zdraví, protože v Rainy Woods můžete nastydnout, a v neposlední řadě využijete hebkého hřbetu vaší ochočené ovce, která vás mileráda povozí.

Bude to bezesporu zvláštní jízda a ani tentokrát Swery neboří tradici, že jeho hry vypadají naprosto béčkově až lacině. The Good Life tak může jedině překvapit. Bude skvělá? Nebo možná až tak hrozná, že bude vlastně zábavná? To zjistíme příští rok v létě na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi.