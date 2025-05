Atomfall zabodoval. Britská apokalypsa zřejmě dostane pokračování

22. 5. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Atomfall, postapokalyptický survival zasazený do venkovské Anglie padesátých let, se pro studio Rebellion stal okamžitým úspěchem. Vývojáři už dokonce uvažují, co s touhle značkou dál – mluví se o rozšíření i možném pokračování.

Hra vyšla v březnu na PC, PlayStation a Xbox, a to včetně dostupnosti přes Xbox Game Pass, což podle vedení studia sehrálo klíčovou roli v rychlém rozjezdu. Přístup přes předplatné podle všeho výrazně snižuje riziko a zaručuje alespoň základní příjem, což je pro menší studia zásadní.

„Naše úsporná velikost a stabilita znamenají, že můžeme riskovat a zkoušet nové věci jako Atomfall. Naštěstí se v tomto případě risk vyplatil. Teď to vypadá, že chceme udělat více Atmofallu. Naší myšlenkou je mít v portofliu dvě třetiny pokračování zavedenhc značek a třetinu nových projektů,“ říká v rozhovoru pro Gamesindustry.biz šéf Rebellionu Jason Kingsley.

Přestože si ji díky Game Passu spousta hráčů mohla zahrát bez nutnosti nákupu, projekt se vývojářům zaplatil téměř okamžitě. Podle Kingsleyho jde o jejich doposud nejúspěšnější start vůbec.

Rebellion už připravuje stahovatelný obsah a zároveň zvažuje, zda Atomfall rozšíří pokračováním nebo odbočkou do jiné části světa. Jak Kingsley poznamenal, aktuální výzvou je navázat na nečekaný úspěch a rozhodnout, kam značku posunout dál.

Brzy po vydání se do světa Atomfallu pustilo přes 1,5 milionu hráčů, kteří společně v průběhu hraní zvládli zkonzumovat čtyři miliony tradičních britských pirohů a vypít 300 tisíc virtuálních šálků čaje. Čísla od té doby pravděpodobně ještě stoupla.

zdroj: Rebellion

Inspirace Falloutem a BioShockem v netradičním zasazení se povedla i podle nás. V recenzi jsme hře dal sedmičku. „Nelineární příběh, kterým si brázdíte cestu podle svého, je fantastický a skvělá estetika Británie padesátých let dělá z Atomfallu nápadité postapo. A to i přes slabou akční složku a vyloženě zbytečné survival prvky. Hra, kterou nemusíte nutně hned mít, ale zároveň by byla škoda, kdybyste ji úplně minuli.“