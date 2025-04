Britské postapo Atomfall hrálo od vydání 1,5 milionu hráčů

2. 4. 2025 10:45 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Netradiční britské postapo Atomfall hrálo od vydání 27. března přes 1,5 milionu hráčů a hráček. Jde tak o nejpopulárnější hru ve 32leté historii studia Rebellion, které proslulo především sérií Sniper Elite. Čísla nehovoří o prodaných kopiích, protože hra vyšla zároveň v Game Passu.

U nás jsme Atomfall ocenili důstojnou sedmičkou. „Nelineární příběh, kterým si brázdíte cestu podle svého, je fantastický a skvělá estetika Británie padesátých let dělá z Atomfallu nápadité postapo. A to i přes slabou akční složku a vyloženě zbytečné survival prvky. Hra, kterou nemusíte nutně hned mít, ale zároveň by byla škoda, kdybyste ji úplně minuli,“ napsal jsem v recenzi.