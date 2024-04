Atari koupilo práva na RollerCoaster Tycoon 3. Slibuje další pokračování

5. 4. 2024 10:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Staré známé vydavatelství Atari rozšířilo své portfolio o práva na RollerCoaster Tycoon 3. Ta získalo od Frontier Developments za 7 milionů dolarů (asi 163 milionů korun), čímž došlo de facto ke konsolidaci kultovní série simulátorů správy zábavních parků pod jednoho vydavatele.

Akvizice je tak nejen oslavou 25. výročí série RollerCoaster Tycoon, ale zároveň staví Atari do pozice jednotného vydavatele uznávaných i kritizovaných titulů této oblíbené tycoonové série.

Generální ředitel Atari Wade Rosen vyjádřil nadšení z integrace klíčového titulu do širšího katalogu vydavatelství a naznačil potenciální nové možnosti – pokračování sice ještě oficiálně neoznámil, ale pravděpodobně je dříve či později nevyhnutelné.

Akvizice zahrnuje budoucí vydavatelská práva, čímž se Atari stane jediným vydavatelem her v sérii, zahrnující řadu titulů od RollerCoaster Tycoon Classic po RollerCoaster Tycoon Touch. Tento krok otevírá Atari cestu k potenciálnímu vydávání nových her, mobilních portů nebo remaků. Ostatně, RollerCoaster Tycoon je pořád natolik známá a oblíbená značka, že pokud to v Atari vezmou za správný konec, mohla by se z nostalgické klasiky klidně stát sympatická moderní série.

Studio Frontier Developments, které se v nedávné době potýkalo s propouštěním a neuspokojivými prodejními výsledky, považuje odprodání práv za pozitivní vývoj. Britské společnosti prý poskytne tolik potřebnou finanční úlevu a umožní jí přesměrovat pozornost na budoucí projekty.